Kabinet komt met meldplicht voor overnames in telecomsector

Het kabinet moet in de toekomst toestemming verlenen bij overnames van bedrijven van vitaal belang in de telecomsector. Om dat te regelen, komt er een meldplicht om ongewenste zeggenschap tegen te gaan. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer naar de Raad van State heeft gestuurd.

Door het voorstel kunnen bedrijven als KPN niet meer ongewenst in buitenlandse handen vallen. "Als internet, dataverkeer en telefonie niet goed werken, raakt het openbare leven ontwricht. Consumenten en ondernemers leiden bovendien economische schade. Nederland heeft veel profijt van een open economie. Maar het kabinet wil verhinderen dat onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven aan onze nationale veiligheid komen", zegt Keijzer.

Als overnames niet worden gemeld, dan heeft de overheid de bevoegdheid de gemaakte afspraken terug te draaien.

Vitale sectoren beschermen

In het voorstel wordt alleen de telecomsector genoemd, maar het is de bedoeling dat de regels op termijn ook voor andere sectoren gaan gelden, zoals defensie en de chemische industrie. In het regeerakkoord heeft het kabinet de intentie uitgesproken dit soort vitale sectoren te beschermen.

Het kabinet hoopt het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer na de zomer te kunnen behandelen in de Tweede Kamer.