KPN omhoog op beurs na overnamegeruchten

De Canadese investeerder Brookfield overweegt een bod uit te brengen op telecomconcern KPN. Persbureau Bloomberg meldt dat op basis van ingewijden.

Op de beurs schoot het aandeel KPN met 10 procent omhoog nadat het bericht naar buiten was gekomen. Brookfield zou samen met Nederlandse pensioenfondsen een bod voorbereiden, maar een beslissing over de overname is nog niet genomen.

KPN geeft geen commentaar en ook Brookfield reageert niet op de geruchten.

Mexicanen

In 2013 deed KPN veel moeite om een overname door het Mexicaanse América Móvil te voorkomen. Dat lukte, doordat een stichting die opkomt voor de belangen van KPN een beschermingswal opwierp.

Gisteren presenteerde KPN de jaarcijfers. Daaruit bleek dat KPN in 2018 voor het tiende jaar op rij minder omzet draaide. Er wordt wel nog altijd winst gemaakt.