Tiende jaar op rij met lagere omzet voor KPN

Telecomconcern KPN heeft afgelopen jaar bijna 2 procent minder omzet gedraaid. Zowel op de zakelijke markt als op de consumentenmarkt daalden de inkomsten.

Het is het tiende jaar op rij voor KPN dat de omzet daalt. Afgelopen jaren heeft het bedrijf buitenlandse dochterondernemingen verkocht en kreeg het concern veel last van felle concurrentie.

Volgens financieel topman Jan-Kees de Jager staan de telecommarkten al jarenlang enorm onder druk. Mensen gebruiken veel meer data, en er zijn veel spelers op de markt voor mobiele telefonie.

Lichtpuntje

Toch ziet De Jager ook een lichtpuntje. "We zien ook dat de daling van de omzet steeds een beetje kleiner wordt." Wanneer de lijn naar beneden stopt, durft hij niet te zeggen. "We hebben daar geen jaartal aan gekoppeld." Dit jaar lijkt dat in ieder geval nog niet te zullen gebeuren.

Daarnaast wijst hij erop dat het bedrijf ook veel op de kosten heeft bespaard, waardoor de operationele winst (de winst voordat zaken als belastingen en rente er vanaf zijn gehaald) is gestegen, met 0,8 procent.

XS4ALL

Als onderdeel van de strategie om komende tijd meer omzet te maken, stopt KPN de komende tijd met afzonderlijke merken die onder het bedrijf vallen, zoals internetaanbieder XS4ALL en telefonieaanbieder Telfort. Die zullen op termijn allemaal verder gaan onder de naam KPN en moeten het hoofdmerk versterken.

Dat kwam het bedrijf op veel verzet van XS4ALL klanten te staan, die juist het eigenzinnige karakter van het internetbedrijf waarderen. Ze starten de petitie 'XS4ALL moet blijven' die inmiddels al bijna 50.000 keer getekend is. KPN laten weten dat dit niets verandert aan het besluit.