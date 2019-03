Bewijzen van rivieren en kustlijnen: Mars had grondwatersysteem

Mars lijkt een droge planeet, maar is dat niet altijd geweest. Voor het eerst is geologisch bewijs gevonden dat er op het noordelijk halfrond grondwater is komen opborrelen, al was dat lang geleden: zo'n 3,5 miljard jaar.

Geoloog Francesco Salese van de Universiteit Utrecht onderzocht 24 kraters op de rode planeet die ruim 4 kilometer diep zijn. Delta's, rivieren, valleien, beddingen en kustlijnen die enkel op die diepte te vindenzijn duiden er allemaal op dat er grondwater moet zijn geweest.

Modellen hadden het ondergrondse watersysteem al voorspeld. Met behulp van satellietfoto's van de Europese ruimtesonde Mars Express hebben Salese en collega-onderzoekers nu bewezen dat er inderdaad water is geweest, met aan elkaar verbonden gebieden op zo'n 4000 meter onder de gemiddelde hoogte van Mars. Ze publiceerden hun bevindingen in de planeeteditie van Journal of Geophysical Research.

"De grote vraag is wat er met dit water is gebeurd. Die vraag proberen alle wetenschappers te beantwoorden", zegt Salese. "Wanneer en hoe snel is Mars zo droog geworden? Hoeveel water is verdwenen naar de ruimte, en hoeveel is in de ondergrond bevroren?"

Meer onder het ijs

De onderzochte kraters lagen allemaal tussen de evenaar van Mars en 37 graden noorderbreedte. Daarom vermoeden de onderzoekers dat het watersysteem over de hele planeet bestond, maar om daar zeker van te zijn is meer onderzoek nodig.

De onderzoekers vonden in vijf van de kraters ook verschillende mineralen die verbonden zijn met het ontstaan van leven op aarde.

Vorig jaar vonden onderzoekers al sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een kilometers groot meer onder het ijs van de zuidpool van Mars.