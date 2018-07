Wetenschappers vinden watermeer onder het ijs op Mars

Te koud en zout voor leven

De ontdekking van vloeibaar water in een meer onder het ijs - water dat vloeibaar blijft - is dus bijzonder. Hypotheses over dat soort meren zijn er al meer dan 30 jaar, maar bewijs of zelfs aanwijzingen waren er tot nu toe niet.

Kleinhans vindt de bevindingen overtuigend. "Ik denk ook dat er meer van dit soort meertjes onder het ijs zitten. De resolutie van het radarinstrument van Mars Express is niet zo hoog. Ik denk dat als je beter zou kijken, er veel meer te vinden zijn."

De zoektocht naar water op Mars is altijd gekoppeld aan de vraag of er ooit leven is ontstaan op de planeet. Daarover zeggen de onderzoekers die het meertje hebben gevonden niets.

Ook Kleinhans weet niet of er iets in het water rondzwemt, maar hij acht de kans niet groot. "Het is er ijskoud, de druk is enorm omdat de ijskap erop ligt en het water is veel zouter dan het zeewater op aarde. Zo verschrikkelijk koud en zout dat het moeilijk zou zijn om de chemische processen op gang te brengen die leven mogelijk zouden maken."

Het zal ook moeilijk zijn het meer van dichterbij te onderzoeken: de ijskap die er bovenop ligt is 1,5 kilometer dik.