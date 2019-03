Marco Kroon aangehouden 'vanwege kopstoot aan agent'

Majoor Marco Kroon is gisteren aangehouden in Den Bosch. Dat bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Kroon zou een kopstoot hebben uitgedeeld aan een agent. Dat melden meerdere media, waaronder De Telegraaf en het Brabants Dagblad.

Kroon zou zijn kopstoot hebben uitgedeeld nadat hij door de agent was betrapt op wildplassen. De Koninklijke Marechaussee laat aan het Brabants Dagblad alleen weten dat er "een militair" is aangehouden.

Knoops kan de reden voor de aanhouding van zijn cliƫnt niet bevestigen, omdat Kroon nog wordt verhoord.

Militaire Willems-Orde

Kroon werd in 2009 door koningin Beatrix onderscheiden met de hoogste militaire orde, de Militaire Willems-Orde. Hij was daarvoor voorgedragen wegens moed en leiderschap in Afghanistan.

Daarna raakte Kroon geregeld in opspraak. Hij werd in 2011 veroordeeld voor verboden wapenbezit. Vorig jaar beweerde hij een Talibanstrijder te hebben gedood die hem had ontvoerd en mishandeld.

Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar de zaak, maar vond onvoldoende aanknopingspunten dat het echt is gebeurd. Er kon geen definitief uitsluitsel worden gegeven en het onderzoek werd daarom gestopt.

Kroon kan zijn onderscheiding kwijtraken als hij voor minimaal een jaar onvoorwaardelijk de cel in moet of als hij oneervol wordt ontslagen.