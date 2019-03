'Zandvoort enige gegadigde om Formule 1 naar Nederland te halen'

Er is een principeovereenkomst met de organisatie van de Formule 1 over de terugkeer op de kalender van Zandvoort. Als de badplaats in 2020 daadwerkelijk een grand prix wil, moet de begroting uiterlijk 31 maart rond zijn. Daar zijn sponsors voor nodig, want de overheid zal er geen geld voor uittrekken.

Circuit Assen heeft een andere lezing

Circuit Assen, dat ook interesse heeft in het evenement en de financiering zelfs al rond heeft, beweert nog alle kans te hebben op het binnenhalen van de Formule 1. "Wij hebben geaccepteerd dat Zandvoort nu exclusiviteit heeft, maar na 31 maart is alles weer open", zegt initiatiefnemer Jos Vaessen.

"Tot die tijd houden wij ons rustig. Het laatste wat we willen is ruzie met Zandvoort. Wij hebben hierover zelf contact met het FOM."

Uit vertrouwelijke correspondentie tussen het FOM en Circuit Assen - waar de NOS inzage in kreeg - blijkt dat het FOM Assen toezegt dat het de kandidaat voor Formule 1 in Nederland is als Zandvoort niet aan de voorwaarden voldoet.