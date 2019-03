Opnieuw antisemitisch incident in Frankrijk, nu monument vernield

In Straatsburg in Frankrijk hebben vandalen een herdenkingsmonument voor een synagoge vernield. Het monument staat op de plek waar tot september 1940 een joods gebedshuis stond. Dat werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's in brand gestoken en daarmee verwoest. Nu hebben onbekenden de steen van het monument van zijn plek gehaald.

Locoburgemeester Fontanel van Straatsburg zette op Twitter een foto van het verwoeste monument. Hij noemde de aanval "een nieuwe daad van antisemitisme" in de stad. "Antisemitisme ondermijnt de waarden van de Republiek", schreef burgemeester Ries.

Graven beklad

Bijna drie weken geleden werden zo'n tachtig graven op een nabijgelegen Joodse begraafplaats beklad met onder meer hakenkruizen en antisemitische leuzen. President Macron bracht een bezoek aan de begraafplaats en kondigde hardere maatregelen in de strijd tegen antisemitisme aan.

Er zijn de laatste tijd steeds meer meldingen van antisemitische incidenten. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat die het aantal afgelopen jaar met 74 procent is toegenomen. Tegen deze uitingen van Jodenhaat werd afgelopen week door duizenden mensen gedemonstreerd. Frankrijk heeft het hoogste aantal Joodse inwoners van Europa, zo'n 550.000 mensen.