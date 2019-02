Oplaaiende Jodenhaat leidt tot protest in Frankrijk

In Parijs is een mars gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Er liepen duizenden demonstranten mee, met voorop president Macron en zijn voorgangers Sarkozy en Hollande.

Bij de betoging onderstreepte Macron dat hij Jodenhaat zwaar wil laten bestraffen. Hij zei blij te zijn met de opkomst. "Maar samenkomen is niet genoeg."

Frankrijk, waar de grootste populatie Joden in Europa woont, zag in 2018 een toename van antisemitische incidenten van 74 procent. Vandaag werden op een Joodse begraafplaats meer dan negentig graven beklad met hakenkruizen en leuzen.

Uitgejouwd

De demonstratie, die langs het Shoah-monument voerde naar de Place de la Republique, was aangekondigd als reactie op een golf van incidenten.

Zo werd dit weekend de filosoof Alain Finkielkraut uitgejouwd door een menigte demonstranten in gele hesjes. Zij scholden hem uit en noemden hem een vieze zionist.

Vorige week werden portretten van de Franse politica en Holocaust-overlevende Simone Veil beklad. Deze maand werd ook ontdekt dat een boom ter nagedachtenis aan de Joodse Ilan Halimi, die in 2006 in Parijs werd ontvoerd en vermoord, is omgezaagd.

Extreemlinks

Het oplaaiende antisemitisme wordt verklaard door toegenomen anti-Israël-sentimenten uit islamitische en extreemlinkse hoek, boven op de traditionele extreemrechtse Jodenhaat.

Het Franse parlement heeft gedebatteerd over de vraag of antizionisme gelijk zou moeten worden gesteld aan antisemitisme. Macron is daartegen. Hij zei dat "degenen die tegenwoordig Joden aanvallen" weliswaar tegen de Joodse staat Israël zijn, maar dat het strafrechtelijk verbieden van antizionisme weer nieuwe problemen met zich meebrengt - waarschijnlijk omdat zo'n wet ook toelaatbare kritiek op de Israëlische politiek en staat onmogelijk maakt.

Veel Franse Joden zijn de afgelopen jaren naar Israël vertrokken, waar inmiddels zo'n 200.000 van hen leven. De Israëlische minister van Immigratie heeft onlangs nog een oproep gedaan aan Franse Joden hun voorbeeld te volgen.