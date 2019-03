'Schaatsers zonder astma kregen medicatie van longarts'

Drie Nederlandse schaatsers zeggen dat ze tussen 2000 en 2010 astmamedicatie kregen voorgeschreven terwijl ze geen astma hadden. Ze doen anoniem hun verhaal in de Volkskrant. Het voorschrijven van medicatie voor gezonde sporters is in strijd met de dopingregels.

Volgens de drie langebaanschaatsers bood onder anderen een longarts uit het Heerenveense ziekenhuis Tjongerschans aan om de diagnose astma op papier te zetten, ongeacht de uitslag van de longtest. "Hij zei: je hebt het niet nodig, maar we kunnen ervoor zorgen dat je het wel nodig hebt", aldus één van de schaatsers.

Op deze manier zouden ook andere longartsen, in andere ziekenhuizen, ervoor hebben gezorgd dat gezonde schaatsers puffers konden gebruiken met het middel salbutamol, dat staat op de dopinglijst van het wereldantidopingagentschap WADA. Het medicijn verwijdt de longvaten, waardoor sporters makkelijker kunnen ademen en meer lucht krijgen.

Omerta

Ze zeggen dat ze hun verhaal anoniem doen, omdat ze vrezen voor negatieve reacties uit de schaatswereld. Volgens een van de schaatsers geldt een "omerta" rond dopinggebruik en medische begeleiding.

Volgens medisch directeur Cees-Rein van den Hoogenband van sportkoepel NOC*NSF gebruiken relatief veel Nederlandse schaatsers astmamedicatie. Het zou gaan om 80 tot 90 procent van alle langebaanschaatsers, terwijl van de hele Nederlandse bevolking gemiddeld slechts 10 procent astma-achtige klachten heeft.

Buitenspel

Van den Hoogenband zegt dat een aantal longartsen rond 2008 buitenspel is gezet vanwege onterechte diagnoses. "Wij vinden dat op harde indicatie medicatie moeten worden gegeven. Dus het is niet van: geef maar een snufje hier of daar."

De genoemde longartsen spreken de beschuldigingen in de Volkskrant met klem tegen. "Als dokter wil je de sporter helpen aantonen dat medicatie nodig is", zegt één van hen. "Maar als het niet nodig is, zeg ik: sorry, ik kan er niets aan doen. Ik ga geen testresultaten verdraaien of ernaar toewerken."

Schaatsbond KNSB zegt tegen de krant nooit signalen te hebben gekregen over verkeerd voorgeschreven astmamedicatie.

Vorig jaar werd al duidelijk dat meerdere schaatsers zonder medische noodzaak schildklierhormonen gebruiken. Topsporters zouden de medicatie vooral gebruiken om af te vallen.