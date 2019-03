NS overweegt proef met duurdere kaartjes in de spits

De Nederlandse Spoorwegen willen uitproberen of duurdere treinkaartjes in de spits de drukte in de trein kunnen verminderen. Op een nog nader te bepalen traject wil de NS een proef doen met kaartjes die meer kosten op de drukste momenten en goedkoper zijn tijdens rustigere uren.

Veel reizigers zitten nu tussen 07.30 en 08.30 uur in de trein. De NS denkt erover om in deze zogeheten hyperspits op één traject een proef te doen met prijsprikkels. Welk traject is nog niet duidelijk, maar het zal op een plek zijn waar de capaciteit niet kan worden verhoogd door meer of langere treinen te laten rijden.

Lange tijd was de NS-directie tegen plannen om de drukte in de trein te spreiden met verschillende tarieven, maar volgens bestuurslid Tjalling Smit is het onvermijdelijk om hier toch over na te denken. "Ook al winnen we hier niet de populariteitsprijs mee, het wordt steeds drukker op het spoor en we moeten alle mogelijkheden verkennen. Ook de prijs aanpassen hoort hierbij", bevestigt hij na berichtgeving eerder vandaag op treinreiziger.nl.

Gezondheid en veiligheid

De Spoorwegen verwachten dat er in 2022 tot 18 procent meer treinreizigers zijn dan in 2017, en op sommige trajecten is de groei naar verwachting nog hoger. Volgens NS wordt de drukte op enkele perrons en in sommige treinen dan zo groot "dat de gezondheid en veiligheid van reizigers in gevaar komen".

NS benadrukt dat duurdere treinkaartjes in de spits niet bedoeld zijn om geld te verdienen. Een prijsverhoging in de hyperspits betekent volgens de Spoorwegen automatisch dat een kaartje voor dat traject tijdens andere uren goedkoper wordt.

Of de proef met aangepaste prijzen er daadwerkelijk komt, is nog niet zeker. Daarvoor moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als concessieverlener toestemming geven. Ook wil NS het plan nog bespreken met reizigersorganisaties en zijn er nog wat technische hobbels om de proef uit te voeren.

Staatssecretaris Van Veldhoven zegt in een reactie dat ze snapt dat NS wil onderzoeken of prijsprikkels de drukte in de trein kunnen spreiden, maar ze wil een proef alleen onder strenge voorwaarden toestaan. Haar belangrijkste voorwaarde is dat de trein altijd aantrekkelijk en betaalbaar moet blijven voor reizigers.