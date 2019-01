Drukte in spits Nijmegen beter gespreid door aangepaste roosters studenten

In de spits in Nijmegen zijn er steeds minder overvolle bussen en treinen. De onderwijsinstellingen stemden aan het begin van dit schooljaar de lesroosters van studenten op elkaar af en dat lijkt te werken.

De Radboud Universiteit begint sinds september een kwartier eerder, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een kwartier later en het ROC houdt de oude begintijd. Daardoor verspreiden de studenten zich meer.

"Het aantal treinreizigers om 08.15 uur is verminderd met 22 procent. In de bus is het aantal reizigers met 10 procent gedaald", meldt de Radboud Universiteit. Volgens Omroep Gelderland tikken deze percentages flink aan, omdat het over bijna 49.000 studenten en leerlingen gaat. Ook de wegen naar de hogeschool, universiteit en het ROC zijn opvallend minder druk.

Ook andere regio's

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur is blij met de resultaten. Ze hoopt dat meer onderwijsinstellingen hun lestijden op elkaar gaan afstemmen. "Ik ga graag met andere regio's in gesprek, want ik hoop dat velen dit geslaagde voorbeeld in Nijmegen gaan volgen."

Ook in Groningen wordt door scholen geƫxperimenteerd met uiteenlopende roosters. Doordat drie mbo-scholen de lessen pas na 9.00 uur lieten beginnen, zaten er vorig schooljaar dagelijks bijna duizend studenten minder in de ochtendspits.