Duizend mbo'ers minder in spits Groningen door anders roosteren

Doordat drie mbo-scholen in Groningen de lessen pas na 9.00 uur lieten beginnen, zaten er afgelopen schooljaar dagelijks bijna duizend studenten minder in de ochtendspits, meldt Groningen Bereikbaar.

Het is het effect van een proef met een regeling voor het schooljaar 2017-2018. Doel was om het openbaar vervoer in de ochtenduren te ontlasten.

Voor studenten en docenten is het voordeel duidelijk: een uurtje later beginnen. Anders roosteren leverde in eerste instantie weerstand op bij scholen. "Maar roosteraars zijn puzzelaars, dus dit vonden ze wel een leuke uitdaging", zegt Hans Vooges namens Groningen Bereikbaar.

Minder tussenuren

Er bleek sprake van een "positieve bijvangst". Roosteraars schrapten tussenuren, waardoor de lesdagen compacter werden. Vooges: "Dat scheelt de scholen weer in kosten voor verwarming en verlichting."

Afgelopen schooljaar werd ook geƫxperimenteerd met de ov-studentenkaart. Studenten konden hun ov-weekkaart inruilen voor een kaart waarmee ze op werkdagen gratis buiten de ochtendspits konden reizen en gratis in het weekend.

Studenten die buiten de stad wonen, konden hun ov-weekkaart inruilen voor een ov-weekendkaart en een e-bike lenen. Er wordt nu berekend of het financieel haalbaar is om hiermee door te gaan.

Groningen voortrekker

De proef met het andere rooster gaat dit en volgend schooljaar verder. Het streven is om in Groningen nog eens minimaal 900 studenten en 200 medewerkers van het hbo en mogelijk ook de universiteit uit de dagelijkse ov-spits te halen.

"Groningen is voortrekker", zegt Vooges tegen RTV Noord. Amsterdam, Arnhem/Nijmegen en Leeuwarden hebben interesse getoond voor de aanpak. "Ook de NS, die eerder niet meedeed, is vorige week op de koffie gekomen."

Dagelijks reizen zo'n 18.000 van de in totaal 90.000 studenten in Groningen met de bus en trein in en naar de stad.