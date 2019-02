Van Veldhoven: in 2040 elke 10 minuten een trein tussen negen steden

In 2040 moet er tussen negen grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein rijden, en de stations moeten knooppunten worden waar reizigers gemakkelijk van vervoermiddel kunnen wisselen. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven gezegd in het NOS Radio 1 Journaal.

Van Veldhoven stuurt vandaag haar Toekomstbeeld Openbaar Vervoer naar de Tweede Kamer. Daarin staan voorstellen om het ov beter te laten aansluiten op de vraag van de reizigers. Naar verwachting ligt hun aantal over twintig jaar zo'n 30 tot 40 procent hoger.

De kern van het plan is dat er een metro-achtige verbinding komt tussen Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Breda en de vier grote steden in de Randstad. Wat de staatssecretaris betreft moeten mensen in die stedenring naar het station kunnen gaan zonder in de reisplanner te kijken, omdat ze weten dat er altijd snel een trein komt.

Tussen Eindhoven en Amsterdam rijdt overigens nu al elke 10 minuten een intercity.

'Stip op horizon'

Bovendien moeten ze "drempelloos" kunnen overstappen van de trein op de fiets of van de tram op de deelauto. "De stations moeten knooppunten worden van elke vorm van openbaar vervoer", zegt ze. "En je moet overal liefst gewoon met je bankpasje kunnen betalen."

Daarnaast wil ze dat de treinverbindingen met Berlijn, Brussel, Parijs en Londen sterk verbeteren.

Van Veldhoven benadrukt dat haar toekomstvisie voorlopig nog "een stip op de horizon" is. "Dit gaat veel verder dan het budget dat het kabinet voor het openbaar vervoer heeft uitgetrokken. Dat is heel helder. Maar je moet eerst weten wat je wilt, voor je de afweging maakt wat je wil investeren."