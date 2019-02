Snelle treinen besteld voor route Amsterdam-Berlijn

Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn heeft nieuwe hogesnelheidstreinen besteld die gaan rijden tussen Amsterdam en Berlijn. Het gaat om treinen van de Spaanse fabrikant Talgo. Ze hebben een maximumsnelheid van 230 kilometer per uur en worden over vier jaar geleverd.

Met de treinen wordt het mogelijk om de reistijd tussen de hoofdsteden te verkorten. Dat is een grote wens van de Nederlandse Spoorwegen en van staatssecretaris Van Veldhoven (D66) van Infrastructuur. Die hebben herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak van een snellere trein, omdat de trein volgens hen nu vaak geen aantrekkelijk alternatief is voor het vliegtuig of de auto.

De ruim 600 kilometer lange rit van Amsterdam naar Berlijn duurt nu zo'n 6,5 uur. Dat komt onder meer doordat de trein onderweg 15 keer stopt en bij de grens de locomotief moet worden gewisseld. Met de nieuwe treinen hoeft dat straks niet meer.

Hoe lang de Talgo-treinen gaan doen over de route, is nog niet bekend. Staatssecretaris Van Veldhoven zei vorige week nog dat er met nieuw materieel wel tijdwinst te behalen is, maar dat voor grotere besparingen ook grote aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn.