Shell gedagvaard voor explosie Moerdijk

Het Openbaar Ministerie vervolgt Shell vanwege de explosie in juni 2014 op het terrein van de olie- en gasmaatschappij op het industrieterrein Moerdijk. Het OM bevestigt berichtgeving van het Financieele Dagblad dat het Shell een dagvaarding heeft gestuurd.

Op 3 juni 2014 was er een explosie bij een fabriek van Shell, die in de wijde omtrek te horen was. Na de ontploffing brak een grote brand uit, die pas na uren was geblust. Bij het incident raakten twee mensen lichtgewond.

Zware kritiek

Naar aanleiding van het incident uitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid zware kritiek op Shell Moerdijk. Volgens de raad was het bedrijf zich onvoldoende bewust van de veiligheidsrisico's. Ook werden interne procedures niet goed gevolgd en waren er niet genoeg lessen getrokken uit eerdere incidenten.

Waar het Openbaar Ministerie Shell officieel van verdenkt, is niet bekendgemaakt. Volgens het FD wordt Shell verdacht van het opzettelijk in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengen van een stof die de openbare gezondheid in gevaar heeft gebracht.

Tegenover de krant laat Shell weten te begrijpen waarom het OM een dagvaarding heeft opgestuurd. "Shell Moerdijk heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen."

Lekkage

Shell is verder gedagvaard vanwege een lekkage van etheenoxide. Tussen november 2015 tot en met januari 2016 lekte zo'n 25 ton van het explosieve en kankerverwekkende gas weg in Moerdijk. Dat gebeurde doordat een klep na reparatiewerkzaamheden niet goed was afgesloten.

De rechtbank in Den Bosch behandelt de zaken op 14 en 16 mei.

Nigeria

Eerder vandaag werd al bekend dat het Openbaar Ministerie een strafzaak start tegen Shell vanwege omkoping. Het concern zou samen met het Italiaanse bedrijf Eni 1,3 miljard euro hebben betaald om de rechten te verwerven voor een olieveld voor de Nigeriaanse kust.

Shell en Eni spreken de beschuldigingen tegen.