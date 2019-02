Schilder David Hockney uit Amsterdamse lift bevrijd

De Engelse schilder David Hockney heeft gisteren een half uur vastgezeten in een lift in een Amsterdams hotel. Hij had net de pers te woord gestaan over de aan hem gewijde tentoonstelling Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature in het Van Gogh Museum.

Hockney stapte na de persconferentie in het Conservatoriumhotel in de lift, omringd door een groep journalisten met zware apparatuur. Waarschijnlijk door overbelasting kwam de kooi op de weg naar beneden tot stilstand.

Pas na tussenkomst van de brandweer kwam de lift in beweging en werd de groep bevrijd. Volgens een van de journalisten bleef de stemming erin met Britse humor. Hockney kreeg een klapstoel en een glas water aangereikt door een nauwe ruimte.

De bevrijde Hockney snakte naar een sigaret, vroeg om een kop thee, en ging met zijn bevrijders op de foto.

Een schilderij van Hockney werd afgelopen november het duurste werk van een nog levend kunstenaar toen het in New York werd geveild. Een onbekende koper betaalde er 79 miljoen euro voor.