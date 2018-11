Zwembadschilderij Hockney duurste ooit van levend kunstenaar

Op een veiling in New York heeft een werk van de Britse kunstenaar David Hockney een recordbedrag van 90 miljoen dollar (79 miljoen euro) opgeleverd. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een werk van een levend kunstenaar is betaald.

Het gaat om het werk Portret van een kunstenaar (zwembad met twee figuren) uit 1971. Daarop is een man te zien die kijkt naar een persoon die onder water naar hem toe zwemt. Het zou gaan om Hockney zelf en een voormalig geliefde, maar dat heeft de maker nooit officieel bevestigd.

Jeff Koons

Veilinghuis Christie's had de waarde van het schilderij op zeker 80 miljoen dollar geschat. Tijdens de veiling namen twee telefonische bieders het tegen elkaar op, waardoor de prijs binnen 10 minuten snel opliep. Het is niet bekendgemaakt wie de koper is.

Hockney (81) heeft nog niet gereageerd op het record. Hij was ooit ontevreden dat het in eerste instantie voor slechts 20.000 dollar was verkocht. "Ik hoop maar dat hij het ons niet kwalijk neemt dat het bij ons zo duur was", reageert een woordvoerder van Christie's.

Tot nu toe was het record in handen van de Amerikaan Jeff Koons, wiens Ballonhond in 2013 ruim 58 miljoen dollar opbracht. Het hoogste bedrag dat tot nu toe werd betaald voor een werk van Hockney, was afgelopen mei: ruim 28 miljoen dollar voor Pacific Coast Highway and Santa Monica uit 1990.