Opnieuw ebolacentrum in brand gestoken in Congo

Voor de tweede keer in een week is in Congo een behandelcentrum voor ebolapatiënten aangevallen. Een menigte stichtte brand en raakte verwikkeld in een langdurig vuurgevecht met beveiligers.

Voor zover bekend raakte geen van de vijftig patiënten in het centrum in de stad Butembo gewond, ook het medische personeel bleef ongedeerd. Wel zijn vier patiënten met ebola gevlucht. Er wordt naar hen gezocht, omdat de kans op besmetting groot is.

Het motief van de daders is nog niet duidelijk, maar in het verleden werden hulpposten vaker aangevallen vanwege geruchten dat patiënten niet goed worden behandeld of zelfs worden vermoord in de centra.

Dode

Afgelopen zondag werd in de stad Katwa een behandelcentrum van Artsen zonder Grenzen aangevallen. Daarbij kwam de broer van een patiënt om het leven. Ook hier werd het gebouw in brand gestoken, nadat het met stenen was bekogeld. AzG moest het centrum sluiten vanwege de onrust.

De Democratische Republiek Congo wordt sinds augustus vorig jaar getroffen door een ebola-epidemie, de op een na grootste sinds de ontdekking van de ziekte in 1976. In een half jaar zijn er al ruim 870 ziektegevallen bevestigd, van wie er 540 overleden.

West-Afrika werd tussen 2014 en 2016 ook getroffen door een grote uitbraak van de ziekte. Daarbij kwamen toen ruim 11.000 mensen om het leven.