De eerste dag van de tweedaagse top tussen de Amerikaanse president Trump en de Koreaanse leider Kim Jong-un in Hanoi zit erop. De beide leiders hebben daarna met elkaar gedineerd en zullen elkaar morgen weer ontmoeten. Dan beginnen de officiƫle onderhandelingen.

"Geweldige ontmoeting en geweldig diner in Vietnam", twittert Trump over de ontmoetingen van vandaag. Volgens hem was er sprake van "een hele goede dialoog".

Heel lang duurde het diner van Trump, Kim, hun tolken en een aantal vertrouwelingen niet. De Amerikaanse president wilde snel terug naar zijn hotelkamer om daar te kijken naar de getuigenverklaring van zijn voormalige advocaat Cohen, die als een schaduw over deze top valt.

Kernwapens en sancties

Daarna moet Trump zich klaarmaken voor de bijeenkomst van morgen met Kim. Die zal onder meer gaan over het kernwapenvrij maken van het Koreaanse schiereiland en een mogelijke verlichting van de Amerikaanse sancties. Ook die gesprekken zullen de twee leiders alleen voeren in gezelschap van hun tolken.

De top wordt morgen afgesloten met het ondertekenen van een gezamenlijke verklaring.

De twee leiders schudden elkaar vanochtend de hand: