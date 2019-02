'Hoogste steiger van het land' gebouwd om Utrechtse Domtoren

De restauratie van de Domtoren in Utrecht gaat in totaal 37 miljoen euro kosten en duurt vijf jaar. Er worden onder meer bakstenen vervangen, voegwerk hersteld en de ijzeren wapening moet op sommige plekken worden vervangen.

Volgens de beheerder zal de toren er na de restauratie heel anders uitzien. "Dus prent hem goed in je hoofd, maak foto's. Want je kan hem nooit meer terugzien zoals die nu is."