Restauratie Domtoren kost 37 miljoen euro en duurt vijf jaar

Erfgoedparel

De kerktoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd. Er was toen geen geld om alles te doen. De inschatting was toen dat er weer in 2000 gerestaureerd zou worden, schrijft RTV Utrecht.

Er is geld beschikbaar via het Erfgoedparelfonds van het Rijk. Utrecht is in gesprek over de bijdrage van de provincie. Het resterende bedrag moet komen van subsidie, fondsen en crowdfunding. 12 miljoen is al binnen.