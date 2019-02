Regering wil koste wat kost voorkomen dat KLM en Schiphol afglijden

Maar hoe groot is het belang van KLM dan voor de bereikbaarheid van Nederland? Dit zijn de cijfers: In 2017 was van alle passagiers op Schiphol maar liefst 48 procent afkomstig van KLM. De nummer twee is Easyjet met ruim 8 procent, veel minder dus.

En vooral dankzij KLM is Schiphol de luchthaven met de op een na beste directe verbindingen van Europa. Met die aandelen in handen en dus stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen hoopt de overheid bijvoorbeeld te kunnen voorkomen dat Air France-KLM besluit dat er meer vluchten via Parijs en minder via Schiphol gaan.

Schiphol mag geen Brussels Airport worden

Wat de overheid niet wil is dat Schiphol 'afzakt' naar het niveau van bijvoorbeeld Brussels Airport. Die luchthaven heeft veel minder passagiers (25,7 miljoen in 2018 versus 71,1 voor Schiphol) en komt niet eens in de top 20 van beste directe verbindingen voor.

Brussels Airport is eigenlijk nooit goed 'hersteld' van het faillissement van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena in 2001. De luchthaven verloor toen ongeveer een derde van al zijn passagiers en sindsdien is er geen echt grote maatschappij meer die Brussel als hub gebruikt. Er is nog wel Brussels Airlines (onderdeel van Lufthansa), die jaarlijks zo'n 9 miljoen passagiers vervoert. Maar dat is bijna vier keer minder dan de ruim 34 miljoen passagiers van KLM vorig jaar.

KLM is voor de bereikbaarheid van Nederland dus belangrijk genoeg om een groot aandeel in Air France-KLM te verwerven, vindt de regering. Maar Air France-KLM is zeker niet het enige bedrijf waar de overheid (deels) eigenaar van is.