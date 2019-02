Twijfels over ingrijpen kabinet bij Air France-KLM: 'Lost dit problemen wel op?'

Het kabinet is niet te spreken over hoe het nu gaat in het bedrijf. "De laatste jaren hebben we verschillende keren ervaren dat het Nederlandse deel niet voldoende meegenomen is in belangrijke besluiten voor het gehele bedrijf, die ook KLM en de netwerkkwaliteit raken", schrijven de ministers aan de Kamer. Bij de persconferentie benadrukt Hoekstra het belang van Schiphol en KLM voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. "Direct en indirect zijn er duizenden banen mee gemoeid."

Het nieuws komt na een turbulente periode. De afgelopen tijd was er in Nederland nogal eens ontevredenheid over de koers van Air France-KLM en de positie van de Nederlandse dochter in het bedrijf. De baas van KLM, Pieter Elbers, dreigde zelfs weggestuurd te worden door de baas van de holding, Ben Smith.