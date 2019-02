Huis van Afgevaardigden neemt resolutie aan tegen noodtoestand

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen om een einde te maken aan de noodtoestand in de Verenigde Staten. Die was uitgeroepen door president Trump om zo buiten het Congres om geld vrij te maken voor de bouw van een grensmuur met Mexico.

De Democraten, die een meerderheid hebben in het Huis, zijn fel gekant tegen de bouw van zo'n muur. De resolutie werd aanvaard met 245 tegen 182 stemmen. Daarmee gaat de resolutie door naar de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. Een deel van hen zegt moeite te hebben met de noodtoestand en zal ook voor de resolutie stemmen.

Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. De resolutie zou daartegen gewapend kunnen worden met een tweederdemeerderheid. Hoewel er naar verwachting genoeg steun is onder Republikeinen om de maatregel door de Senaat te loodsen, wordt er geen tweederdemeerderheid verwacht.

Rechtbanken

Als Trump zijn veto gebruikt om de resolutie tegen te houden, zal de discussie zich hoogstwaarschijnlijk verplaatsen naar de rechtbanken. Er zijn al meerdere rechtszaken begonnen om te voorkomen dat er buiten het Congres om financiƫn beschikbaar worden gemaakt voor de bouw van de muur.

Volgens de Democraten handelde Trump in strijd met de Amerikaanse grondwet toen hij de noodtoestand afkondigde. "Dit gaat niet over de grens. Dit gaat over de grondwet van de Verenigde Staten. Het gaat niet over politiek of partijdigheid. Het gaat over vaderlandsliefde", zei voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden.

Hoewel een deel van de Republikeinen bezorgd is over Trumps stap, zeggen anderen dat het niet illegaal is voor een president om de noodtoestand uit te roepen voor de bouw van de grensmuur. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, spreekt van "een voorspelbare en logische consequentie als de Democraten partijdige vertragingen prioriteit geven boven het landsbelang".