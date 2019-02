Trump roept inderdaad noodtoestand uit om grensmuur te bouwen

President Donald Trump kondigt zoals verwacht de noodtoestand af in het grensgebied met Mexico. Dat maakt het volgens hem mogelijk om de grensmuur te bouwen die hij daar wil om een eind te maken aan drugshandel, illegale migratie en criminaliteit, zei hij op een persconferentie in de tuin van het Witte Huis. Trump sprak van een nationale veiligheidscrisis.

Gisteravond werd al duidelijk dat de president voor dit machtsmiddel zou kiezen. De noodtoestand biedt hem de mogelijkheid om buiten het Congres om geld vrij te maken.

"Er zijn mensen die zeggen dat muren niet werken in de strijd tegen drugs, criminaliteit en mensensmokkel", zei Trump. "Maar ze werken honderd procent! Kijk maar naar Israël. Dat ze honderd procent effectief zijn weet iedereen, ook Nancy", zei hij. De Democratische partijleider Nancy Pelosi kondigde gisteravond al meteen aan dat zij zal proberen de noodtoestand tegen te houden.

Toetsing aan grondwet

De Democraten zullen het besluit aanvechten bij federale rechtbanken en het Hooggerechtshof, dat de noodtoestand zal toetsen aan de grondwet.

Verzet is ook te verwachten van eigenaren van de grond waarop Trump de grensmuur wil laten bouwen. Het overgrote deel van die grond is niet in handen van de federale overheid, maar van particulieren. De kans lijkt daardoor groot dat het hele project onderwerp wordt van slepende juridische procedures.

Voor die procedures is Trump helemaal niet bang, zei hij vanmiddag. "Daarvan zijn er al zó veel gevoerd tegen mijn beleid, en in de meeste gevallen hebben wij gewoon gewonnen."

Invasie van criminaliteit

Dat hij het uitroepen van de noodtoestand misbruikt voor het doordrukken van een campagnebelofte, sprak hij met klem tegen. "Dit heeft puur met de veiligheid van ons land te maken. We strijden overal in de wereld voor landsgrenzen en veiligheid, maar onze eigen grens is extreem onveilig. We hebben simpelweg te maken met een invasie van criminaliteit en daar helpt alleen een muur tegen."