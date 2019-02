May: Lagerhuis mag stemmen over no-dealbrexit of uitstel

Maar ze waarschuwde het Lagerhuis dat uitstel de mogelijkheid van een no-dealbrexit niet van tafel neemt. "De enige manier om dat te doen is om Artikel 50 in te trekken, wat ik niet zal doen, of in te stemmen met een deal." Artikel 50 is het Europese verdragsartikel waarin het vertrek van een lidstaat uit de unie is geregeld.

Afgelopen weekend bleek dat May de stemming over de aangepaste brexitdeal, die voor morgen stond gepland, uitstelt tot half maart. Ze moet opnieuw met de EU onderhandelen, nadat het Lagerhuis haar eerdere deal in januari met een overweldigende meerderheid had weggestemd.