May stelt stemming over brexitdeal uit tot uiterlijk 12 maart

Premier May heeft de stemming over de aangepaste brexitdeal, voorzien voor komende woensdag, uitgesteld. May belooft dat het parlement vóór 12 maart over de deal kan debatteren. Dat is zeventien dagen voor de afgesproken datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

May is vandaag op een topconferentie van de Europese Unie en de Arabische Liga in Egypte. In de marge van die top overlegt May nog over aanpassingen aan de brexitdeal met EU-president Tusk, bondskanselier Merkel en premier Rutte. Ze zegt dat de besprekingen in een slotfase zitten en waarschuwt partijgenoten dat de brexit niet in het zicht van de haven mag stranden.

Economie en veiligheid

In januari stemde het Lagerhuis in grote meerderheid tegen May's eerste brexitdeal met de EU. Sindsdien probeert ze in de EU aanpassingen in de tekst te realiseren zodat een meerderheid van het Lagerhuis toch akkoord gaat met de deal. Als dat niet lukt dreigt het Verenigd Koninkrijk zonder goede afspraken de Europese Unie te verlaten, de zogenoemde no deal.

Drie van May's ministers hebben eerder deze week gezegd dat ze hoe dan ook "een rampzalige" no-dealbrexit willen verhinderen. De drie, Greg Clark, David Gauke en Amber Rudd, eisen dat May de brexit uitstelt, wanneer er niet snel een doorbraak is over haar deal. Volgens de drie ministers is een no-dealbrexit rampzalig voor de Britse economie en de veiligheid.

Vangnet

Volgens oppositiepartij Labour is May's besluit om de stemming verder uit te stellen "het toppunt van onverantwoordelijkheid" en probeert ze de zaak zo op te rekken dat parlementsleden gedwongen worden te kiezen tussen haar deal of no deal. Woensdag wordt in het Lagerhuis wel gestemd over een aantal moties, onder meer een voorstel om May te vragen de deadline voor het vertrek uit de EU uit te stellen als er half maart geen overeenstemming is over een akkoord.

Labour zou nu steeds meer neigen naar de optie van een tweede referendum over de brexit, zeggen meerdere parlementariërs van de partij. Een woordvoerder noemde een nieuw referendum een vangnet, als het land zonder deal de EU dreigt te verlaten.