Hoe luxegoederen Kim Jong-un in het zadel houden

Sinds hij aan de macht kwam in 2012, heeft Kim Jong-un naar schatting zo'n 3,5 miljard dollar uitgegeven aan luxeproducten. Het grootste deel van die spullen komt in de staatswinkels terecht. "Dat is waar de rijken van Pyongyang winkelen", legt Sico van der Meer uit. Hij is Noord-Korea-deskundige van Instituut Clingendael.

"Kim gebruikt die dingen om de elite zoet te houden. Van hen komt potentieel het grootste gevaar. Als de elite in opstand komt, heeft hij een probleem", zegt Van der Meer. "Zijn voorgangers deden het ook al zo." Als de mensen met macht zich kunnen laven aan drank, lekker eten en mooie spullen, houden ze zich wel koest, is het idee.

Bekijk hieronder beelden van de 90.000 flessen in de Rotterdamse haven: