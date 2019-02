'Noord-Korea halveert voedselrantsoenen'

Noord-Korea heeft de voedselrantsoenen bijna gehalveerd. Noord-Koreanen krijgen nu geen 550 gram per dag per persoon meer, maar nog maar 300 gram. Dat schrijft Noord-Korea in een memo aan de Verenigde Naties die is ingezien door het Britse persbureau Reuters.

Het land zegt dat er een voedseltekort is vanwege een tegenvallende oogst door extreem weer en VN-sancties. De afgelopen jaren zijn de sancties tegen het land verzwaard vanwege zijn raket- en kernwapenprogramma.

De Noord-Koreanen doen in de memo een dringend beroep op internationale organisaties om bij te springen. Het land verwacht dit jaar een tekort van 1,4 miljoen ton aan onder meer rijst, tarwe en aardappelen.

Weinig donaties

De VN zegt dat door geldgebrek vorig jaar slechts twee miljoen mensen geholpen konden worden in Noord-Korea, terwijl zes miljoen inwoners hulp nodig hadden. De VN had de internationale gemeenschap om 111 miljoen dollar gevraagd voor noodhulp, maar slechts een kwart van het gevraagde geld werd gedoneerd.

Volgens een schatting van de VN hebben nu zo'n 10,3 miljoen mensen hulp nodig. Ruim 40 procent van de Noord-Koreanen is waarschijnlijk ondervoed.

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar volgende week in Vietnam om te praten over denuclearisatie.