Na privacyrel zaten minister en De Verleiders aan DWDD-tafel, dit bespraken ze

De letter van de wet of kunst?

Volgens Huib Modderkolk is privacy een ingewikkeld onderwerp en gebeurt er genoeg om over te praten. Daarom is het volgens hem belangrijk dat we het in gesprekken bij de feiten houden. Hij stelt dat in de theatervoorstelling informatieve delen zitten waarbij 80 procent klopt en feitelijk waar is. "Bij het laatste stukje gaat het mis."

Van Houts stelt dat het voor hen als theatermakers een bewuste keuze is om die 20 procent te overdrijven. "Daarbij chargeren we en trekken we het uit elkaar om het voor het publiek voelbaar te maken. Ik hoef me dan niet te houden aan de letter van de wet, dat is de vrijheid van een kunstenaar."

Hier aan tafel hebben ze een aantal domme dingen gezegd, vult Tom de Ket aan. "In het theater is het zeer weloverwogen en expres."

Pierre Bokma: "Dat is het concept van de verleiders: ja, we overdrijven. Die 20 procent is precies dat deel waar wij onze angstige vermoedens uitspreken."