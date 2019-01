Veel kritiek op DWDD-uitzending over privacy, ook minister boos

Er is veel kritiek op de uitzending van De Wereld Draait Door gisteravond over privacy, waarbij veel feitelijke onjuistheden langskwamen. Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft zich er nu in gemengd en een Twitter-draadje met kritiek van RTL-journalist Daniel Verlaan is honderden keren geliket en geretweet.

Bij Matthijs van Nieuwkerk zaten vijf acteurs van theatergezelschap De Verleiders aan tafel die kwamen praten over het toneelstuk '#niksteverbergen', dat gaat over privacy.

Volgens kenners klopt er weinig van hun beweringen. "Veel van de dingen die ze zeiden, zijn een ontzettende overdrijving of simpelweg onwaar", aldus NOS-techjournalist Joost Schellevis.