Bij Dokwerker zijn 'fatsoen, moed en diep mededogen' van Februaristakers herdacht

De februaristaking was de enige politieke staking in Europa tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi's in bezet gebied. In Amsterdam legden tienduizenden burgers het werk neer en kwamen op voor hun Joodse stadgenoten. De staking breidde zich al snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp. Bron: www.februaristaking.nl