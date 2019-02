Virgin Galactic bereikt voor het eerst de ruimte mét passagier

De SpaceShipTwo bereikt niet op eigen kracht de ruimte. In eerste instantie brengt een speciaal vliegtuig het ruimteschip naar een hoogte van zo'n 13 kilometer, waarna het ruimteschip wordt losgelaten. De SpaceShipTwo vliegt vervolgens met een eigen motor naar de ruimte en vliegt daarna zelfstandig terug naar de basis in de Californische Mojavewoestijn. Tijdens de tocht richting de ruimte haalde het ruimteschip een snelheid van ruim 3 Mach, omgerekend meer dan 3500 kilometer per uur.

De ontwikkeling van de ruimtevaartuigen van Virgin Galactic verliep niet zonder slag of stoot. Zo kwamen in 2007 drie medewerkers om het leven bij een explosie tijdens een test met een zuurstoftank. In 2014 stortte een toestel neer. Daarbij kwam de piloot om het leven.

Na jaren stilstand zit er nu weer volop beweging in de ruimtevaart. Naast Virgin van Richard Branson, spelen ook Amazon-oprichter Jeff Bezos en Tesla-baas Elon Musk een belangrijke rol: