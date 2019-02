Overheidscommissie Botswana adviseert herinvoering olifantenjacht

Een overheidscommissie in Botswana adviseert om de jacht op olifanten in het land weer toe te staan. Het rapport van de commissie werd aan president Mokgweetsi Masisi overhandigd door de minister van Plattelandsontwikkeling, die het onderzoek leidde.

Minister Van der Westhuizen zei bij de overhandiging van het rapport dat de olifantenpopulatie weer een beheersbare omvang moet krijgen. Botswana heeft de grootste populatie olifanten van heel Afrika: zo'n 130.000 olifanten. De dieren veroorzaken volgens lokale boeren overlast door oogsten te vernielen.

"Op plaatsen waar mensen in contact kunnen komen met olifanten bevelen we de bouw van hekken aan. Ook moet er gekeken worden naar compensatie voor vernielde oogsten", zei Van der Westhuizen. Het kabinet moet nu een definitieve beslissing nemen over herinvoering van de in 2014 verboden plezierjacht.

De vraag of de ban op olifantenjacht opgeven moet worden, zorgt in Botswana voor een tweedeling tussen lokale gemeenschappen en dierenrechtenactivisten. Oud-president Khama, die verantwoordelijk was voor het invoeren van het jachtverbod, heeft zich publiekelijk tegen herinvoering uitgesproken. Het Wereld Natuur Fonds ziet ook niets in de plannen en dringt aan op andere oplossingen.