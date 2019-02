Israël wil vannacht geschiedenis schrijven en naar de maan

Israël wil vannacht vanaf Cape Canaveral in Amerika een onbemande sonde naar de maan sturen. Als alles volgens plan gaat is Israël, na de Sovjet-Unie, Amerika en China, het vierde land dat op de maan landt. Ook is het de eerste maanmissie die door private investeerders is gefinancierd.

"Ik ben opgewonden en ontzettend nerveus tegelijkertijd. Iedereen staat op hoogspanning vandaag", zegt Eran Shmidt, een van de ingenieurs van SpaceIL, de non-profitorganisatie die de maanlander heeft gebouwd. "We zijn nu elk uur testen aan het doen in Amerika en hier bij het commandocentrum in Israël. We weten pas twintig minuten voor de geplande lancering of het echt door kan gaan. We hebben keihard gewerkt om het te laten slagen, maar er kan nog van alles misgaan."

De Beresheet, Hebreeuws voor "in den beginne", zal onderweg en op de maan beeldmateriaal maken. Het ruimtevaartuig neemt een tijdcapsule mee, met onder andere de Israëlische vlag en het volkslied, de Thora en het verhaal van een holocaustoverlevende. De Beresheet zal ook data verzamelen over magnetische velden op de maan. "Maar onze belangrijkste missie is dat we Israëlische kinderen door de maanmissie enthousiast maken voor de wetenschap. Dat noemen we het Beresheet-effect", zegt Shmidt.