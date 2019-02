Evaluatie Erfgoedwet om 'Rubens', Pechtold voorzitter

Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-D66-leider Pechtold gaat onderzoeken of de huidige regels voldoen om belangrijke kunstvoorwerpen die in handen zijn van particulieren voor Nederland te behouden. Minister Van Engelshoven heeft daar om gevraagd. Aanleiding is de ophef over de verkoop van een tekening van Rubens in het buitenland. Die was in het bezit van prinses Christina.

Er was al besloten dat de Erfgoedwet moest worden geƫvalueerd. Die wet is sinds 1 juli 2016 van kracht en moet voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen met een bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis in het buitenland worden verkocht.

Daar staat ook in dat voorwerpen die "onvervangbaar en onmisbaar" worden geacht, moeten worden opgenomen in het register beschermde cultuurgoederen. Naar aanleiding van de Rubens-affaire is de evaluatie naar voren gehaald, zegt de minister.

Veiling Rubens

Van Engelshoven vraagt zich af of de Erfgoedwet goed werkt, of dat er aanpassingen nodig zijn. Ze wil ook weten of alle voorwerpen die volgens de nieuwe regels in het register horen te staan, inmiddels daar in zijn opgenomen. Ook moet de commissie onderzoeken of de criteria voor het verlenen of weigeren van exportvergunningen moeten worden aangescherpt.