The Times: drones Gatwick mogelijk werk van medewerker

De drone-aanval bij de Londense luchthaven Gatwick is mogelijk uitgevoerd door een medewerker of oud-medewerker. Dat schrijft de Britse krant The Times op basis van verschillende bronnen.

Door de incidenten met de drone lag het vliegverkeer twee dagen stil, werden 1000 vluchten geannuleerd en strandden 140.000 reizigers.

De politie heeft inmiddels 130 ooggetuigen gehoord en 1100 adressen bezocht om informatie te verzamelen. Daaruit concludeert de politie dat de drone waarschijnlijk werd bestuurd door iemand die goed bekend is op de luchthaven.

De drone vloog op 19, 20 en 21 december verschillende keren over Gatwick. Hij passeerde de verkeerstoren en vloog over de platforms. Volgens personeel van de luchthaven leek de bestuurder van de drone hen te treiteren door laag over te vliegen en met lichten naar hen te seinen.

Uit het zicht

Regeringsbronnen nemen aan dat de drone zich regelmatig achter verschillende gebouwen 'verborg', waardoor het apparaat uit het zicht bleef van legerdrones die werden ingezet om hem op te sporen en te vernietigen. "Dat wekt de indruk dat er iemand achter zit die Gatwick goed kent, iemand die daar heeft gewerkt", zegt de bron in de krant.

Volgens andere bronnen was er mogelijk zelfs sprake van twee 'vijandige' drones, die om en om werden opgeladen, mogelijk op het terrein van de luchthaven zelf. Die theorie wordt ondersteund door getuigenverklaringen waarin gesproken wordt over verschillende kleuren lichten op de drone.

Uit onderzoek blijkt verder dat de drone waarschijnlijk door iemand zelf is gebouwd, of dat een bestaand model is aangepast. Drones die in de winkel te koop zijn, zijn zichtbaar op de radar en kunnen door aanpassingen niet in bepaalde gebieden vliegen. Voor de drone op Gatwick gold dat niet.

Afkeuring

Dat de politie nog altijd geen verdachte heeft voor de drone-aanval leidt in Groot-Brittanniƫ tot de nodige kritiek. Net als eerder de arrestatie van een man en een vrouw die niets met de aanval te maken hadden. Bovendien werd het vliegverkeer een paar dagen na de drone-aanval opnieuw tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van drones, die mogelijk van de politie zelf waren.