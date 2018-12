Verdachten drones-dreiging Gatwick vrij, 56.000 euro voor gouden tip

De Britse politie heeft de verdachten die waren opgepakt in verband met de drones die het luchtverkeer bij Gatwick ontregelden, zonder verdere aanklacht vrijgelaten. De 47-jarige man en de 54 jaar oude vrouw hebben goed samengewerkt met de politie en zijn niet langer verdachte in het onderzoek, maakte de politie bekend. De twee werden vrijdagavond laat aangehouden in de buurt van de luchthaven.

De politie looft 50.000 pond (56.000 euro) uit voor de tip die leidt naar degenen die de drones hebben bestuurd.

Mysterieuze vliegtuigjes

De luchthaven bij Londen legde woensdag, donderdag en vrijdag nagenoeg alle luchtverkeer stil nadat er op gezette tijden drones werden waargenomen nabij de start- en landingsbanen. Zo'n 140.000 reizigers werden gedupeerd door de mysterieuze onbemande vliegtuigjes.

Dit weekend wordt er weer zo goed als normaal gevlogen vanaf Gatwick, de op een na grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk. Reizigers moeten nog wel bedacht zijn op enige vertraging, zegt Gatwick.