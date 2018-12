Drones boven stilgelegd vliegveld Gatwick mogelijk van de politie zelf

Drones die zijn gezien nadat het vliegverkeer bij de Engelse luchthaven Gatwick was stilgelegd, kunnen van de politie zijn geweest. Politiechef Giles York zei tegen de BBC dat daardoor "tot op zekere hoogte verwarring kan zijn ontstaan".

Op de woensdag voor Kerst werd Gatwick gesloten omdat in de buurt van de start- en landingsbaan drones waren gezien. Vrijdag konden er weer vliegtuigen vertrekken en landen, maar die dag ging Gatwick toch weer een paar uur dicht omdat mensen opnieuw drones hadden gezien. Dat waren dus mogelijk toestellen van de politie.

Door alle toestanden werden ongeveer duizend vluchten geschrapt of sterk vertraagd en werden kerstvakantieplannen van zo'n 140.000 mensen in de war geschopt.

Verkenningsvluchten

De politie van Sussex geeft nu toe dat sommige drones die tijdens de sluiting van Gatwick bij het vliegveld zijn gezien, misschien van de politie waren. "Want natuurlijk was de politie ook in de lucht met onderzoeksdrones en andere onbemande toestellen die verkenningsvluchten uitvoerden", zei chief constable Giles York.

Hij zei dat de politie uitgebreid excuses heeft aangeboden aan het Britse koppel dat 36 uur heeft vastgezeten op verdenking van het saboteren van het vliegverkeer met een drone. De 47-jarige glaszetter en zijn vrouw van 54 bleken niets met de zaak te maken te hebben, maar hun namen en foto's waren wereldwijd gepubliceerd.

Beschadigd en aangerand

De twee zeiden begin deze week dat ze zich compleet beschadigd en aangerand voelen door de onterechte schending van hun privacy. De politiechef zegt dat hij begrip heeft voor hun woede en verdriet, maar blijft vierkant achter de arrestatie staan. "Ik ben ervan overtuigd dat er wel degelijk grond was om de twee te arresteren."

Intussen is het drone-raadsel nog steeds niet opgelost. Gatwick heeft een beloning van omgerekend 56.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de zaak.