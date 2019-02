Elbers blijft aan als topman van KLM

President-directeur Pieter Elbers van KLM mag aanblijven. Dat heeft het bestuur van Air France-KLM besloten, zeggen bronnen tegen de NOS. Het voornemen is om Elbers' termijn in april te verlengen.

Over zijn positie is de afgelopen tijd hevig gespeculeerd. De commotie leidde ertoe dat Air France-KLM-topman Ben Smith vrijdag in Nederland "een intensief gesprek" had met de ministers Hoekstra (Financiƫn) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Smith, die het luchtvaartconcern sinds augustus leidt, wil meer eenheid smeden tussen KLM en het Franse moederbedrijf. Daarom wil hij dat iemand uit het bestuur van de moedermaatschappij zitting neemt in de raad van commissarissen van KLM. Er waren geruchten dat Elbers dit proces belemmerde en daarmee zijn positie aan het wankelen bracht.

Het personeel van KLM voerde de afgelopen tijd actie voor het aanblijven van Elbers. Een petitie werd 25.000 keer ondertekend.

Prijs

Onduidelijk is nu of deze bestuurlijke verandering wordt doorgezet en of er nog andere voorwaarden zijn gesteld aan de verlenging van Elbers' termijn. Volgens een van de bronnen zit namelijk "the devil in the detail". De bron vraagt zich af "welke prijs KLM hiervoor moet betalen".

De aandeelhouders van Air France-KLM moeten op de jaarvergadering in april formeel nog instemmen met de herbenoeming van Elbers.

Air France-KLM maakt het besluit over het aanblijven van Elbers vanavond rond 22.00 uur bekend. Morgen volgt een toelichting als het concern in Parijs de jaarcijfers presenteert. Dan zitten Smith en Elbers ook samen achter de tafel.