Zorgen Rode Kruis over Venezolaanse vluchtelingen op ABC-eilanden

Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de toestand van Venezolaanse vluchtelingen op Aruba, Bonaire en Curaçao. De tienduizenden Venezolanen hebben te weinig eten, medicijnen en vaak geen onderdak.

"Op Aruba zitten waarschijnlijk zo'n 16.000 vluchtelingen uit Venezuela en op Curaçao 26.000. Ze krijgen geen asiel en mogen niet werken. Je ziet ze nauwelijks op straat, want ze zijn bang om opgepakt te worden", zegt Belinda van der Gaag van het Rode Kruis.

Ze zegt dat er nauwelijks medische zorg is, ook zwangere vrouwen kunnen bijna nergens terecht. "We hebben hier zelf een vrouw geholpen die met een keizersnede bevallen moest."

Schrijnend verhaal

Volgens het Rode Kruis werken veel Venezolanen op de ABC-eilanden nu in de illegaliteit. "De vakantiegangers merken daar weinig van. Maar het kan zomaar zijn dat de man die op het strand de bedjes draagt iemand uit Venezuela is met een schrijnend verhaal", zegt Van der Gaag.

De hulpactie van het Rode Kruis voor Venezolaanse vluchtelingen heeft vooralsnog ruim 100.000 euro opgeleverd. Dat is veel te weinig om iedereen te kunnen helpen.

In Venezuela heerst een politieke crisis en het land zit economisch aan de grond. Miljoenen Venezolanen zijn daarom naar het buitenland gevlucht. In het land zelf is een groot tekort aan bijvoorbeeld voedsel en medicijnen.

President Maduro weigert om hulp toe te laten. En gisteren werd vier Europarlementariërs de toegang tot het land geweigerd, terwijl ze officieel waren uitgenodigd door het Venezolaanse parlement.