Zestien staten spannen rechtszaak aan tegen Trump om noodtoestand

Zestien Amerikaanse staten hebben onder leiding van Californië een rechtszaak aangespannen tegen de regering-Trump vanwege het uitroepen van de noodtoestand in het grensgebied met Mexico. Met de vrijdag afgekondigde maatregel wil Trump fondsen werven voor een grensmuur waarmee hij een eind wil maken aan drugshandel, illegale migratie en criminaliteit.

Het afkondigen van de noodtoestand stelt Trump in staat het Amerikaanse Congres te omzeilen en geld te gebruiken dat onder meer afkomstig is uit de begroting van het Pentagon.

'In strijd met grondwet'

Zestien van de vijftig Amerikaanse staten stellen dat het besluit indruist tegen de grondwet. Het gaat naast Californië om Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaï, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon en Virginia.

Volgens de Californische procureur-generaal Xavier Becerra is er geen sprake van een noodtoestand aan de grens met Mexico. "We dagen de president om te voorkomen dat hij eenzijdig geld steelt van de belastingbetalers." Becerra staat bekend om het juridisch aanvechten van besluiten van de regering-Trump. Dit deed hij al minstens 45 keer.

Eerder deze maand kwamen Republikeinen en Democraten in het Congres nog tot een akkoord waarin 1,4 miljard dollar wordt vrijgemaakt voor een grensmuur. Trump wil echter 5,7 miljard en probeert met de noodtoestand de rest van het bedrag binnen te halen.

Trump heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.