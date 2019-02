Raad Tilburg blijft bij 7000 euro voor slachtoffers chroom-6

Tilburg blijft bij de algemene vergoeding van 7000 euro voor de ex-medewerkers van een NS-werkplaats in Tilburg, die jarenlang zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6. De honderden ex-medewerkers vinden die vergoeding te laag, maar de gemeenteraad besloot vanavond het bedrag niet te verhogen.

De ongeveer 800 getroffenen zaten in de bijstand en waren tussen 2004 en 2012 in het kader van een reïntegratie tewerkgesteld. In de werkplaats schuurden ze verf van treinen die bedoeld waren voor het Spoorwegmuseum in Utrecht. Maar in de verf bleek chroom-6 te zitten. Veel betrokkenen kampen nu met gezondheidsklachten.

Een onderzoekscommissie concludeerde eind vorige maand dat de NS en de gemeente Tilburg fouten hebben gemaakt. De NS informeerde de gemeente niet over de gevaren en de gemeente zorgde niet voor maatregelen.

5000 tot 40.000 euro

De gemeente en de NS besloten de betrokkenen tegemoet te komen en bieden iedereen die aan het project werkte een bedrag van 7000 euro. Dat bedrag staat los van de vraag hoelang ze er gewerkt hebben, of ze zelf ook de treinen hebben geschuurd en of ze gezondheidsklachten hebben. Mensen die wel ziek zijn geworden, krijgen een extra bedrag van 5000 tot 40.000 euro bovenop de algemene vergoeding.

De medewerkers vinden de algemene vergoeding te laag. Ze noemden het "een belediging" en gaven aan eerder tussen de 20.000 en 40.000 euro te willen.