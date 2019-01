Commissie: gemeente Tilburg, NedTrain aansprakelijk in chroom-6-zaak

Volgens de commissie zijn zowel de gemeente Tilburg, NedTrain als het Spoorwegmuseum nalatig geweest. Informatie over het gevaar van chroom-6 werd niet gedeeld en er werd niet genoeg geluisterd naar bezorgde medewerkers.

"Het is flink misgegaan", zei Van der Velden. "Het is mogelijk dat mensen ziek al zijn geworden van chroom-6. Of dat nog gaan worden. Garanties kunnen wij niet geven en dat is heel pijnlijk."

Excuses

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg zegt dat zijn gemeente volgende week woensdag met een compensatievoorstel voor de getroffenen komt, als het rapport volledig is bestudeerd.

Weterings omschreef de conclusie van het rapport in een eerste reactie als "een harde constatering". Hij bood zijn excuses aan voor wat er op de NS-werkplaats is gebeurd: "Dit had niet zo mogen gebeuren".

De conclusie van de commissie kan ook gevolgen hebben voor het strafrechtelijk onderzoek dat loopt naar de mogelijke misstanden in de NS-werkplaats. Het OM bevestigde in november dat er een onderzoek was gestart.