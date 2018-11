Strafrechtelijk onderzoek naar chroom-6 in NS-werkplaats

Een komt een strafrechtelijk onderzoek naar een NS-werkplaats in Tilburg, waar honderden mensen mogelijk in contact zijn gekomen met de giftige stof chroom-6. Het OM bevestigt berichtgeving daarover in het Brabants Dagblad.

Eerder liep er al een justitieel vooronderzoek naar mogelijke aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Die zijn nu gevonden.

Tussen 2004 en 2011 knapten ruim achthonderd bijstandsgerechtigden in de werkplaats in Tilburg oude treinen op in het kader van een reïntegratieproject. Pas jaren later werd duidelijk dat in de verf die toen van de treinen werd geschuurd, het kankerverwekkende chroom-6 aanwezig kon zijn geweest.

Het OM zoekt nu uit of er is gehandeld in strijd met voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en het milieu. Ook wordt onderzocht welke partij hiervoor mogelijk strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden.

Het OM spreekt van een complex onderzoek waarvoor onder meer verschillende getuigen zullen worden gehoord. De verwachting is dat het onderzoek nog enkele maanden zal duren.

Brief

Alle mensen die aan het reïntegratieproject hebben gewerkt, werden twee jaar geleden per brief door de gemeente Tilburg op de hoogte gesteld. De gemeente heeft inmiddels een onderzoekscommissie ingesteld die antwoord moet geven op vragen over de gezondheidsrisico's van chroom-6, over de manier waarop mensen die er werkten werden beschermd en wie er verantwoordelijk was.

Deze commissie komt eind januari met een rapport. Inmiddels hebben zo'n zeventig mensen die ziek zijn geworden, de gemeente al aansprakelijk gesteld.

Metaalsmaak

Het Brabants Dagblad deed eerder al zelf onderzoek naar de zaak en sprak onder meer met mensen die aan de treinen hebben gewerkt. "Ik werkte 40 uur in de week, iedereen daar", zegt een van hen. "We hadden geen overall of mondkapjes. Als ik thuis kwam zat ik onder het stof. Het eerste wat ik deed was douchen en tanden poetsen, om de vieze metaalsmaak uit mijn mond te krijgen."