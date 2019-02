Spaans schip deelt bevelen uit in Britse wateren Gibraltar

Een Spaans marineschip heeft gisteren commerciële schepen die voor anker lagen voor het schiereiland Gibraltar bevolen om de Britse wateren te verlaten. De Spanjaarden zeiden dat de schepen zich in Spaanse territoriale wateren bevonden.

De regering van Gibraltar spreekt van absurde spelletjes. "Dit is overlast door mensen die het Britse gezag over de wateren rond Gibraltar niet willen erkennen", zegt een woordvoerder van het Brits overzeese gebied tegen The Guardian.

De commerciële schepen bleven na het bevel van de Spaanse marine liggen. De Britten stuurden vervolgens een schip van de Royal Navy. Nadat dat was gearriveerd voer het Spaanse schip nog een tijdje langzaam langs de kust met de wapensystemen bemand.

Verhoudingen op scherp

Gibraltar valt sinds 1713 onder Brits gezag, maar Spanje heeft de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk over het schiereiland altijd betwist. Door de naderende brexit zijn de verhoudingen de afgelopen maanden weer op scherp gezet.

Eerder deze maand was er ook al een kleine rel in de wateren bij Gibraltar. Toen joegen drie kleine schepen van de Royal Navy een groot Spaans patrouilleschip weg dat het Britse territorium was binnengevaren.