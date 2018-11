Hoe hard speelt Spanje het brexitspel dit weekend? 

De zwarte, glimmende auto's waarmee de regeringsleiders naar hun vergaderplek worden gereden staan klaar en de eerste delegaties worden later vandaag verwacht. In Brussel is het wachten op morgenochtend, als de leiders van de Europese Unie naar verwachting groen licht geven voor het principeakkoord over de relatie met het Verenigd Koninkrijk na de Britse uittreding, in maart.

Maar opeens was daar de kwestie-Gibraltar.

Een kleine 30.000 inwoners, op een oppervlakte van nog geen 7 vierkante kilometer in Zuid-Spanje. Strategisch gebied bij de ingang van de Middellandse Zee. Gibraltar werd in 1704 door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd en in 1713 onder de Vrede van Utrecht voor altijd overgedragen aan Groot-Brittannië. Spanje heeft de Britse soevereiniteit over Gibraltar altijd betwist - en laat dat nu op een cruciaal moment opnieuw weten.

Grens

Spanje zegt morgen alleen in te stemmen met het akkoord over de brexit als schriftelijk is vastgelegd dat het land wordt betrokken bij besluiten die van invloed zijn op Gibraltar. In Gibraltar werken veel Spanjaarden die elke dag de grens passeren en er zijn ook veel Britten die dagelijks naar Spanje gaan. Om toekomstige problemen te voorkomen, wil Spanje kunnen meebeslissen en de vraag is hoe ver de Spaanse premier Sánchez wil gaan in dat streven.

In de tekst die nu op tafel ligt, gaat de Europese Unie na de formele scheiding van Groot-Brittannië onderhandelen over de toekomst van Gibraltar. "Als er geen wijzigingen in dit akkoord komen, stemmen we tegen de brexit", zei Sánchez eerder op een bijeenkomst in Madrid.

Brussel-watchers denken dat Madrid het niet zo hard zal spelen, en dat Sánchez vooral goede binnenlandse sier wil maken. In de autonome zuidelijke regio Andalusië zijn volgende week verkiezingen. Het zou Sánchez geen groot conflict met de andere EU-landen waard zijn om het overleg morgen te torpederen. Al liet hij gisteren nog weten: "De top gaat niet door als de situatie zo blijft."

Een woordvoerder van de Duitse bondskanselier Merkel zei dat ze rekent op een snelle oplossing van de kwestie-Gibraltar, nog voor de top van morgenochtend.

Zware kluif

Vanavond praat de Britse premier May nog een keer met voorzitter Juncker van de Europese Commissie en met EU-president Tusk voordat morgen de top over de brexit begint. May hoopt zondag naar Londen terug te keren met een door iedereen goedgekeurde, stevige overeenkomst waarin details staan over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Als de kwestie-Gibraltar met een diplomatieke vondst wordt opgelost, is Europa er nog niet. Premier May wacht nog een zware kluif in eigen land, waar ze een verdeeld parlement moet laten instemmen met de deal. Binnen en buiten Mays Conservatieve Partij heerst ontevredenheid over het door haar bereikte akkoord met Europa.