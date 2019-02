Russische vlag opgehangen aan kathedraal Salisbury, 'domme stunt'

Aan de kathedraal in de Engelse stad Salisbury heeft vandaag enige tijd een Russische vlag gehangen. Onbekenden bevestigden afgelopen nacht een grote vlag met de Russische driekleur aan stellingen die voor de kathedraal staan in verband met restauratiewerkzaamheden. De vlag werd vanochtend door werklieden gezien en verwijderd.

Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een provocatieve actie: in de Engelse stad werden bijna een jaar geleden de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd met zenuwgas. Volgens de Britten waren ze vergiftigd door twee leden van de Russische geheime dienst GROe, Alexandr Petrov en Roeslan Bosjirov.

Later maakte Bellingcat bekend dat het in werkelijkheid ging om militair arts Aleksandr Jevgenjevitsj Misjkin en kolonel Anatoli Tsjepiga. Zij werden in Groot-Brittanniƫ bij verstek aangeklaagd voor samenzwering, poging tot moord en het gebruik van het zenuwgas novitsjok. Rusland heeft altijd betrokkenheid bij het incident ontkend. De Britse premier May zei dat Rusland "bijna zeker" achter de aanvallen zit.

Skripal en zijn dochter overleefden de aanval. Een 44-jarige vrouw uit Amesbury die met de resten van het zenuwgas in aanraking was gekomen, kwam in het ziekenhuis om het leven. Haar man overleefde wel. Het echtpaar zou het flesje met gif in het park in Salisbury hebben aangezien voor een parfumflesje. In hetzelfde park werden Skripal en zijn dochter vergiftigd.