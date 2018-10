Bellingcat maakt identiteit tweede verdachte Skripal-zaak bekend

Het onderzoekscollectief Bellingcat en het Russische onderzoeksplatform The Insider hebben naar eigen zeggen de ware identiteit onthuld van de tweede verdachte in de Skripal-zaak, Aleksandr Petrov. Het zou gaan om de 39-jarige Aleksandr Jevgenjevitsj Misjkin, een militair arts van de Russische geheime dienst GROe.

De identiteit van de andere verdachte in de vergiftigingszaak was al eerder onthuld.

De onderzoekers maakten gebruik van verklaringen dicht bij de verdachte en persoonlijke documenten van Misjkin, zoals een gescande kopie van zijn paspoort. Morgen maakt het onderzoekscollectief de volledige onderzoeksmethode openbaar, evenals de getuigenverklaringen.

De Britse recherche wil niet reageren op de onthullingen omdat het onderzoek in de zaak nog in volle gang is.

Ruslan Bosjirov

Eerder maakten Bellingcat en The Insider al bekend dat de verdachte die bekendstaat als Ruslan Bosjirov in werkelijkheid kolonel Anatoli Tsjepiga is, een hoge officier van de GROe.

Vorige maand verklaarde de Britse premier May dat de Russische geheime dienst verdacht wordt van het vergiftigen van de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia op Brits grondgebied. Het Britse Openbaar Ministerie heeft Petrov en Bosjirov aangeklaagd voor samenzwering, poging tot moord en het gebruik van het zenuwgas novitsjok.

Skripal en zijn dochter hebben de aanval overleefd.